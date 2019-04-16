Источник: американка поставит рекорд по длительности полета в космос

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Находящаяся на борту Международной космической станции (МКС) американская астронавтка Кристина Кук проведет в космосе 329 суток, что станет рекордом по длительности космических полетов для женщин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Источник уточнил, что данный рекорд Кук поставит в связи с переносом запуска корабля «Союз МС-13» к МКС с 6 на 20 июля и с 18 декабря на 6 февраля. Он напомнил, что об этом российскую сторону попросило руководство NASA.

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«Кристине Кук предстоит вернуться на Землю на этом корабле вместе с россиянином Александром Скворцовым и итальянцем Лукой Пармитано», — добавил источник.

Кук превзойдет рекорд американской астронавтки Пегги Уитсон, которая в 2016-2017 годах пробыла в космосе 289 дней.

Ранее сообщалось, что Кук вместе с космонавтами Алексеем Овчининым и Ником Хейгом перешла на борт МКС.