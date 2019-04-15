Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.

По его словам, продолжительность транзита МКС составляет 0,9 секунды. В связи с этим, уточнил фотограф, необходимо было максимально точно рассчитать время и место съемки. Кроме того, скорость съемки составила 128 кадров в минуту.

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Он добавил, что в момент съемки расстояние между ним и станцией составляло 900 километров, поэтому было очень непросто поймать такую «муху».

Он также пояснил, что заснятое им черное пятно на Солнце является местом выходом силовых магнитных линий.

Ранее сообщалось, что космонавт проведет на МКС предложенные школьниками эксперименты.