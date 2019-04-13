Ученые вживили человеческий ген в мозг обезьян

Китайские ученые в сотрудничестве с американскими исследователями создали генетически модифицированных макак-резусов, внедрив в геном обезьян человеческий ген, участвующий в развитии мозга. Об этом сообщает AMNA.

Как отмечается, эксперимент прошел в рамках исследования эволюции человеческого интеллекта. В результате эксперимента родились 15 генетически модифицированных обезьян, однако выжили только пять.

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Уточняется, что животные спустя время продемонстрировали лучшие результаты в экспериментах, касающихся кратковременной памяти, по сравнению с макаками, обитающими в природе. Также они лучше распознавали образы по сравнению со своими генетически немодифицированными сородичами.

Однако некоторые ученые заявили, что добавление человеческих генов, связанных с развитием мозга, в геном обезьян не соответствует этическим нормам.