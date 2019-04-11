Израильский стартап получит $1 млн после неудачной посадки на Луну

Питер Диамандис, учредитель и глава Фонда X-Prize, вместе с известной предпринимательницей Ануше Ансари заявили в твитере, что дадут израильскому стартапу SpaceIL $1 млн на создание второго аппарата после неудачной попытки посадки на Луну.

Ранее израильский аппарат «Берешит» потерпел аварию при посадке на Луну. До этого сообщалось, что при посадке аппарат потерял связь с Землей. «Мы, к сожалению, не смогли посадить аппарат», — сказал Офер Дорон, представитель ЦУПа. Известно, что незадолго перед посадкой на борту зонда произошел отказ инерциального измерительного модуля, а также основного двигателя, придававшего аппарату тормозной импульс. Согласно плану миссии посадка должна была произойти в 22.25 мск в районе Моря Ясности.

«Судя по всем признакам, мы не будем четвертой страной, севшей на Луне. Мы были так близко от нее. Мы на Луне, хотя и не так, как хотели. Мы проверим все еще раз, чтобы понять, что случилось», — пояснили в ЦУПе.