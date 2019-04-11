Останки древних людей неизвестного вида обнаружены на Филиппинах

Международная группа ученых считает, что она обнаружила на Филиппинах останки древних людей, которые принадлежат к неизвестному виду человека. Их исследование опубликовано в журнале Nature.

Отмечается, что останки трех особей были обнаружены в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон. Предполагается, что возраст найденных зубов, фаланги пальцев и части бедренной кости составляет от 50 до 67 тыс. лет.

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Ученые пришли к выводу, что «комбинация морфологических признаков» найденных останков отличается от Homo floresiensis и Homo sapiens. Это позволяет отнести этих древних людей к новому виду, получившего название Homo luzonensis.

Ранее сообщалось, что в ЮАР найден древнейший образец абстрактной живописи.