Все спутники успешно отделились от «Союза-СТ»

Все четыре спутника связи O3b отделились от разгонного блока «Фрегат» российской ракеты «Союз-СТ». Об этом сообщили в Центре управлением полета Гвианского космического центра, передает ТАСС.

Прямой репортаж с космодрома Куру во Французской Гвиане ведет корпорация Arianespace

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Как отмечается, в данный момент аппараты находятся на переходной орбите, а затем они должны подняться до рабочей.

Ранее сообщалось, что «Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру.