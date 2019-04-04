Рогозин покидает пост гендиректора «Ил» и вице-президента ОАК
Алексей Рогозин уходит с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое решение было принято советом директоров ОАК.
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Уточняется, что Рогозин покидает пост в связи с переходом на новое место.
Ранее источник сообщил, что Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил».