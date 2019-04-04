«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени подлета к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Центре управления полетами (ЦУП), передает ТАСС.

Как отмечается, корабль долетел до МКС по сверхкороткой схеме. Время полета составило чуть больше 3 часов 20 минут.

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«Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-11» с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 17.22 мск», — уточнили в ЦУП.

Также в ЦУП добавили, что грузовик причалил к стыковочному отсеку «Пирс».

Ранее сообщалось, что ракета «Союз» взлетела с Байконура.