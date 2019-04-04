Рогозин отреагировал на сообщения о своем уходе с поста гендиректора «Ил»
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин заявил, что не намерен комментировать сообщения о своем уходе, передает РИА «Новости».
Ранее источник в авиационной отрасли сообщил, что Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.
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«Не комментирую», — заявил Рогозин.
Источник не называл возможных кандидатов на должности.