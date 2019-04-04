Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник

Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

По данным источника, Рогозин принял решение оставить оба поста.

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Соответствующее решение будет рассмотрено советом директоров ОАК.

Возможные кандидаты на эти должности не называются.

Ранее сообщалось, что новый военно-транспортный самолет Ил-112В, разработанный в России, успешно совершил первый полет.