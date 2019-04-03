Bloomberg: нобелевский лауреат придумал способ борьбы с ядерными отходами

Лауреат Нобелевской премии по физике 2018 года Жерар Муру и его коллега, профессор Тосики Тадзима работают над концепцией использования высокоинтенсивных лазеров для утилизации радиоактивных отходов. Об этом говорится в материале Bloomberg.

74-летний ученый полагает, что «длительность жизни» ядерных отходов можно сократить с тысяч лет до минут. При этом работа над этой идеей может занять годы, говорится в материале. Предложенная нобелевским лауреатом концепция заключается в преобразовании ядерных отходов в новые атомы, которые не будут радиоактивны. Их можно будет изменить на атомном уровне с помощью высокоточных лазерных импульсов.

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Такое решение может стать не только спасением для атомной промышленности Франции, но и разрешить главную проблему энергетической отрасли — проблему радиоактивных отходов. Между тем, разработка решения проблемы находится на данный момент на ранних стадиях, однако она уже встречена с большим энтузиазмом.

«Это может стать священным Граалем», — говорит руководитель департамента инфраструктурных проектов в министерстве высшего образования, исследований и инноваций Франции Кристиан Шардоне.

Как отмечает агентство, ни одна страна еще не может похвастаться всеобъемлющим решением проблемы токсичных отходов. Например, Франция производит больше ядерных отходов на душу населения, чем любая другая страна. При этом атомная энергетика в стране вырабатывает почти 72% электроэнергии, которая производит по 2 килограмма радиоактивных отходов на человека в год.