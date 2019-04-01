Центр Сербского уволил гомеопата после запроса «Газеты.Ru»

Руководство Национального медицинского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского уволило своего врача, завкабинетом диагностики и терапии табачной зависимости Ольгу Сперанскую за применяемые в лечении методы гомеопатии. В феврале пользователи интернета обратили внимание, что для лечения табачной зависимости в кабинете используются методы, которые доказательная медицина считает далекими от науки, в том числе гомеопатия и «голограммотерапия». В феврале 2017 года Комиссия по борьбе с лженаукой РАН издала меморандум, в котором гомеопатия была названа опасной практикой.

На запрос «Газеты.Ru» в Минздраве и в центре Сербского заявили, что гомеопатия в кабинете не используется уже полтора года «в связи с малой эффективностью», удалили ее упоминание с сайта и посоветовали за разъяснениями обратиться к самой Сперанской. В разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», представившимся пациентом, врач призналась, что продолжает использовать гомеопатию и «ни от чего не отказалась». После вышедшей публикации стало известно, что Сперанская уволена со своей должности.

«Сегодня она написала заявление по собственному желанию, дали ей обходной лист», — сообщил «Газете.Ru» генеральный директор центра Зураб Кекелидзе, назвав этот инцидент «безобразием». По его словам, указанный кабинет продолжит работу, теперь предстоят поиски новой заведующей. Кекелидзе добавил, что все другие методы лечения, в том числе «голограммотерапия», продолжат использоваться в этом кабинете.