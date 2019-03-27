Стала известна дата и место прощания с Быковским

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Названа дата и известно место прощания с летчиком-космонавтом СССР и дважды Героем Советского Союза Валерием Быковским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов.

Быковский скончался на 85-м году жизни.

В Центре рассказали, что прощание состоится 29 марта в полдень в Доме космонавтов Звездного городка.

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Быковский совершил три полета в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды.

Он считается космонавтом, который отправился в космос раньше всех других живущих космонавтов и астронавтов.