Умер Валерий Быковский

Скончался на 85-м году жизни летчик-космонавт СССР и дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов.

Быковский совершил три полета в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды.

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Он считается космонавтом, который отправился в космос раньше всех других живущих космонавтов и астронавтов.

Кроме того, он был единственным космонавтом, совершившим три экспедиции на кораблях «Восток» или «Восход».