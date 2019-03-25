На уральском заводе удивлены планами Рогозина строить трамвай-беспилотник

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе (Челябинская область) не слышали о планах Роскосмоса строить беспилотные медицинские трамваи. Ранее о таком проекте заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Сейчас дано поручение сделать первый опытный трамвай медицинского назначения, в котором будет два-три вагона. Дальше мы проведем испытания, проведем маркетинг и посмотрим: если это пойдет, то почему бы и нет», - заявил Рогозин, передает ТАСС. — Он добавил, что в этом трамвае любой человек сможет пройти минимальное медобслуживание. Также рассматривается возможность сделать трамвай беспилотным».

В компании «Инвитро» не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть слова Рогозина, на самом УКВЗ о медицинском трамвае также не слышали. «Мы по этому поводу не осведомлены. Журналисты звонят с самого утра», — рассказали в пресс-службе завода, уточнив, что узнали о новом проекте от журналистов. Как ранее писали уральские СМИ, в феврале несколько сотен работников УКВЗ вышли на митинг, протестуя против снижения зарплат и возможного перевода на сокращенную рабочую неделю.