США запустили в космос рой маленьких спутников

С борта космического аппарата США KickSat 2 отправились в открытый космос более сотни спутников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на разработчика аппарата Зака Манчестера.

По его словам, вылетевшие 104 спутника выглядят как чип размером 3,5 на 3,5 см и массой 5 гр с радиопередатчиком.

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Отмечается что, эти спутники вскоре сгорят в атмосфере. Но их планируют использовать в дальнейшем для решения научных задач.

Ранее сообщалось, что секретный спутник США успешно выведен в космос.