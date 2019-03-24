Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае

Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции, декана исторического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александра Герцена.

Как отмечается, среди обнаруженных предметов — фрагменты строительных материалов, камня, старинной черепицы.

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«Одно из мест во дворе свитского корпуса принесло нам массу предметов быта — это и глиняные курительные трубки, кухонная и столовая керамика, монеты и многое другое», — уточнил Герцен.

Он также добавил, что ценность найденных артефактов можно будет определить только после определенной подготовительной работы и тщательного изучения.

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