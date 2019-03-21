NYT: отправка станции к луне Нептуна обойдется NASA в $500 млн
Эксперты Лаборатории реактивного движения в Пасадине предложили направить к луне Нептуна исследовательскую станцию Trident. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, ученые утверждают, что в настоящее время возможно создать сравнительно дешевую автоматическую станцию для изучения Тритона, который является крупнейшим спутником планеты.
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Как отмечается, отправка автоматической станции к Тритону обойдется NASA в $500 млн.
При этом проект исследования спутника будет официально представлен в NASA в марте.
Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили новую луну Нептуна.