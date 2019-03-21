NYT: отправка станции к луне Нептуна обойдется NASA в $500 млн

<img src="//img.gazeta.ru/files3/930/10838930/upload-PIA00046-pic905-895x505-68648.jpg">

Эксперты Лаборатории реактивного движения в Пасадине предложили направить к луне Нептуна исследовательскую станцию Trident. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, ученые утверждают, что в настоящее время возможно создать сравнительно дешевую автоматическую станцию для изучения Тритона, который является крупнейшим спутником планеты.

Реклама

Как отмечается, отправка автоматической станции к Тритону обойдется NASA в $500 млн.

При этом проект исследования спутника будет официально представлен в NASA в марте.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили новую луну Нептуна.