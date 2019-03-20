В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

Поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств, с мая этого года прекратятся в Россию. Об этом сообщается на сайте Россдравнадзора.

Ведомство приводит сообщение производителя, японской компании Takeda.

Производитель обусловил решение пересмотром продуктового портфеля, а также необходимостью переоснащения производства для выпуска других препаратов.

Решение затронет кардиологические таблетки «Атенолол Никомед», антидепрессант «Амитриптилин Никомед» и противопротозойное средство «Метронидазол Никомед». Эти средства планируется поставлять в Россию до апреля 2019 года.