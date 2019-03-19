Ученые узнали об опасности сладких напитков

Ученые Гарвардского университета изучили пищевые привычки более ста тысяч человек и пришли к выводу, что употребление напитков с сахаром серьезно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Их исследование опубликовано в MedicalXpress.

Отмечается, что ученые анализировали данные о том, как питались 80647 женщин и 37716 мужчин в 1986-2014 годах — они проходили опросы и раз в два года проверялись у врача. Выяснилось, что употребление от одного до четырех сахаросодержащих напитков в месяц повышает риск преждевременной смерти на 1%, от двух до шести в неделю — на 6%, от одного до двух в день — на 14%, а два и более в день — на 21%.

Ранее ученые уже называли вызывающие преждевременную смерть продукты.