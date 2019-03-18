Ученые назвали вызывающие преждевременную смерть продукты

Ученые Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что частое употребление яиц, а также других продуктов, в которых содержится большое количество холестерина, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Их исследование опубликовано в MedicalXpress.

Отмечается, что ученые проанализировали данные шести исследований, в которых принимали участие более 29 тысяч человек. Они заполняли пищевые опросники, после чего состояние их здоровья было предметом анализа на протяжении 31 года.

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Ученые выяснили, что те люди, которые употребляли 300 мг холестерина в день, на 17% чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и на 18% чаще преждевременно умирали. Они добавили, что употребление в пищу 3-4 яиц в неделю повысило на 6% риск сердечно-сосудистых заболеваний, а на 8% — возможность преждевременной смерти.

Ранее газета The New York Times также писала, что яичница убивает сердце.