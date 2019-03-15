Экипаж «Союза МС-12» перешел на МКС

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Экипаж космического корабля «Союз МС-12» перешел на борт Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЦНИИмаш.

Он отметил, что космонавты чувствуют себя «хорошо».

На борту «Союза» находились российский космонавт Алексей Овчинин, а также американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Овчинин и Хейг должны были прибыть на МКС в октябре прошлого года, однако из-за нештатной ситуации с ракетой их корабль приземлился примерно через 20 минут после старта.

Ранее сообщалось, что «Союз МС-12» успешно пристыковался к МКС.