Экипаж «Союза МС-12» перешел на МКС
Экипаж космического корабля «Союз МС-12» перешел на борт Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЦНИИмаш.
Он отметил, что космонавты чувствуют себя «хорошо».
На борту «Союза» находились российский космонавт Алексей Овчинин, а также американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Овчинин и Хейг должны были прибыть на МКС в октябре прошлого года, однако из-за нештатной ситуации с ракетой их корабль приземлился примерно через 20 минут после старта.
Ранее сообщалось, что «Союз МС-12» успешно пристыковался к МКС.