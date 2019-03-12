Роскосмос показал видео о мощнейшем ракетном двигателе РД-171МВ
Роскосмос опубликовал в своем твиттере видеоролик о ракетном двигателе РД-171МВ, который его создатели называют самым мощным в мире.
В твите уточняется, что разработанный НПО «Энергомаш» двигатель планируется использовать на ракете-носителе «Союз-5» («Иртыш»).
В ролике говорится, что мощность двигателя составляет 246 тыс. лошадиных сил при массе 10 т. Его тяга оценивается в 800 т.
«Двигатель РД-171МВ действительно будет самым мощным в мире», — подчеркнул генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.
Ожидается, что первый двигатель будет поставлен к заказчику в 2021 году.
Ранее сообщалось, что двигатель РД-171МВ был собран на подмосковном НПО «Энергомаш».
Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО «Энергомаш» для ракеты-носителя «Союз-5» pic.twitter.com/wcNSKzpnN2— РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 марта 2019 г.