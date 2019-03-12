Роскосмос показал видео о мощнейшем ракетном двигателе РД-171МВ

Роскосмос опубликовал в своем твиттере видеоролик о ракетном двигателе РД-171МВ, который его создатели называют самым мощным в мире.

В твите уточняется, что разработанный НПО «Энергомаш» двигатель планируется использовать на ракете-носителе «Союз-5» («Иртыш»).

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В ролике говорится, что мощность двигателя составляет 246 тыс. лошадиных сил при массе 10 т. Его тяга оценивается в 800 т.

«Двигатель РД-171МВ действительно будет самым мощным в мире», — подчеркнул генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Ожидается, что первый двигатель будет поставлен к заказчику в 2021 году.

Ранее сообщалось, что двигатель РД-171МВ был собран на подмосковном НПО «Энергомаш».