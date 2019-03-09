На Украине планируют начать авиаучет дельфинов в Черном море

Глава Министерства экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что на Украине начнут вести авиаучет дельфинов в Черном море, сообщает ведомство.

Семерак рассказал, что в настоящее время имеется некорректная информация о количестве дельфинов в Черном море, поэтому ряд стран поучаствует в проекте ЕС и проведет авиаучет млекопитающих с фото и видеофиксацией.

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«Есть противоречивая информация о количестве дельфинов в Черном море, но очевидно, что есть проблемы с их защитой. Они касаются не только Украины», — добавил Семерак.

Также специалисты должны определить количество дельфинов, погибших в рыболовных сетях, пояснили в ведомстве.

Кроме Украины, в исследованиях примут участие Болгария, Румыния, Турция и Монако.

Ранее сообщалось, что американские ученые нашли хипстеров среди дельфинов.