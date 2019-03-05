Жореса Алферова похоронили

Церемония похорон академика Жореса Алферова прошла на кладбище в поселке Комарово под Санкт-Петербургом, передает ТАСС.

Проводить Алферова в последний путь приехали десятки человек.

Во время похорон военный оркестр сыграл траурный марш и гимн России.

До этого в Санкт-Петербургском Научном центре РАН прошла церемония прощания.

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Жорес Алферов ушел из жизни, 1 марта, в 23.40 мск в возрасте 88 лет. По словам врачей, физик умер от острой сердечно-легочной недостаточности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будет увековечена память об ученом, Нобелевском лауреате Жоресе Алферове.