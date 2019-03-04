Археологи нашли «эликсир бессмертия» в китайской гробнице

В древней гробнице в Китае археологи нашли 3,5 литра напитка, наделяющего вечной жизнью, сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что эликсир был спрятан в старинный бронзовый горшок, который находился в могиле, принадлежащей знатной семье из династии Западная Хань, жившей 202 года до н. э.

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Изначально археологи подумали, что они нашли ликер, потому что содержимое пахло как алкоголь. Однако лабораторные исследования показали, что таинственная жидкость в основном состоит из нитрата калия и алунита, которые являются основными компонентами проекта бессмертия, записанного в древнем даосском тексте.

Ранее в Египте нашли единственную нетронутую гробницу верховного жреца.