«NASA снова жжет»: Трамп об успехах США в космосе
Президент США Дональд Трамп поздравил в твиттере американскую компанию SpaceX после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
«Мы добились того, что NASA снова «жжет», — написал Трамп.
Он отметил, что в последнее время США демонстрируют «прекрасные успехи» в космосе. Также президент поздравил SpaceX «и других» с этими достижениями.
Ранее основатель SpaceX Илон Маск рассказал, что тревожит его после запуска Crew Dragon на МКС.