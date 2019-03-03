«NASA снова жжет»: Трамп об успехах США в космосе

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Президент США Дональд Трамп поздравил в твиттере американскую компанию SpaceX после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

«Мы добились того, что NASA снова «жжет», — написал Трамп.

Он отметил, что в последнее время США демонстрируют «прекрасные успехи» в космосе. Также президент поздравил SpaceX «и других» с этими достижениями.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск рассказал, что тревожит его после запуска Crew Dragon на МКС.