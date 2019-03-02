«Колоссальная потеря»: Бортко о смерти Жореса Алферова
Кинорежиссер Владимир Бортко прокомментировал известие о смерти нобелевского лауреата и академика Жореса Алферова, передает ТАСС.
По его словам, это «колоссальная потеря» для Санкт-Петербурга».
«Наш город понес потерю колоссальную, потому что он абсолютно связан с Петербургом. Его ученики понесли колоссальную потерю», — отметил Бортко.
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Он подчеркнул, что Алферов потратил свою Нобелевскую премию на организацию университета и школы, и это «самое важное».
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Лукашенко отреагировал на смерть Жореса Алферова.