«Колоссальная потеря»: Бортко о смерти Жореса Алферова

<img src="">

Кинорежиссер Владимир Бортко прокомментировал известие о смерти нобелевского лауреата и академика Жореса Алферова, передает ТАСС.

По его словам, это «колоссальная потеря» для Санкт-Петербурга».

«Наш город понес потерю колоссальную, потому что он абсолютно связан с Петербургом. Его ученики понесли колоссальную потерю», — отметил Бортко.

Реклама

Он подчеркнул, что Алферов потратил свою Нобелевскую премию на организацию университета и школы, и это «самое важное».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Лукашенко отреагировал на смерть Жореса Алферова.