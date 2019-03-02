Глава РАН отреагировал на известие о смерти Жореса Алферова

Президент Российской академии наук Александр Сергеев прокомментировал известие о смерти нобелевского лауреата академика Жореса Алферова, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Алферов был «высшей, самой яркой точкой» российской науки.

«Это наш великий ученый по всем меркам. И его блестящие достижения давно признаны во всем мире», — отметил Сергеев.

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Он подчеркнул, что Алферов был пламенным защитником российской науки, и это для него выходит на первый план.

«Для этого он использовал не только академическую трибуну, но и, в том числе, трибуну Государственной Думы», — добавил Сергеев.

Ранее сообщалось, что умер Жорес Алферов.