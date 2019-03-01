Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке Эболы

Роспотребнадзор выпустил предупреждение для россиян о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С начала регистрации случаев заболеваний (август 2018 года) по 26 февраля 2019 года симптомы заражения выявлены у 875 человек, 551 случай закончился летальным исходом. Наиболее сложная обстановка отмечается в районах городов Катва и Бутембо», — указывается в сообщении.

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В ведомстве попросили учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок.

Ранее сообщалось, что в Демократической республике Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, всего спустя несколько дней после того, как государство объявило, что им удалось побороть вирус в очередной раз.