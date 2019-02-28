В Роскосмосе согласовали назначения трех гендиректоров
Наблюдательный совет Роскосмоса под председательством российского вице-премьера Юрия Борисова согласовал назначения генеральных директоров трех компаний госкорпорации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Борисова.
«Были согласованы назначения трех гендиректоров: ПАО »РКК «Энергия» Николай Севастьянов, ФГУП «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков и ФГУП «ЦНИИмаш» Сергей Коблов», — уточнили в аппарате Борисова.
Ранее сообщалось, что источник в ракетно-космической отрасли заявил, что Роскосмос в ближайшее время сменит руководителей космодромов Байконур и Восточный.