Лягушкам грозит массовое вымирание из-за «чумы амфибий»

Лягушки и жабы могут полностью исчезнуть с лица земли, если опасный грибок Bd будет и дальше распространяться по миру, пишет The Independent.

Ученые забили тревогу после того, как обнаружили новый вид грибка — Bd, который неофициально называют «чумой амфибий». Отмечается, что после заражения грибком все лягушки и жабы умирают.

Реклама

Проведенные исследования показали, что истоки заболевания земноводных берут начало в Восточной Азии. По данным ученых, с 1970-х годов исчезло не менее 200 видов лягушек, которые заразились грибком Bd.

Ученые заявили, что, если продолжить перевозить земноводных по миру, то вскоре они все заразятся и исчезнут.

Ранее сообщалось, что ученые обеспокоены массовым вымиранием насекомых.