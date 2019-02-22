Отложен запуск «Союза-СТ» со спутниками OneWeb

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Запуск ракеты «Союз-СТ», которая 26 февраля должна была вывести на орбиту спутники компании OneWeb с космодрома в Куру, отложен по меньше мере на один день из-за внештатной ситуации с запуском египетского спутника EgyptSat-A. Об этом в своем твиттере написал глава OneWeb Грег Уайлер.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником EgyptSat-A стартовала с Байконура. Позднее стало известно о «нештатной ситуации» со спутником, однако впоследствии он был успешно выведен на орбиту.

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Уайлер похвалил успешный запуск EgyptSat-A, но отметил, что теперь необходимо изучить дополнительные данные о запуске египетского спутника — это задержит отправку спутников OneWeb на орбиту как минимум на день.

Уайлер добавил, что ждет запуска спутников своей компании «с нетерпением».

Ранее сообщалось, что запуск спутников OneWeb отложили из-за «аномалии с ракетой».