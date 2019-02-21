NYT: Белый дом рассмотрит изменение климата как угрозу нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп работает над созданием группы для изучения вопроса влияния изменения климата на национальную безопасность страны, пишет The New York Times.

Как пишет NYT, уже разработан исполнительный указ о создании комитета из 12 членов, в который войдет и советник Белого дома Уильям Хаппер. Газета подчеркивает, что его взгляды резко расходятся с установленным научным консенсусом о том, что загрязнение углекислым газом опасно для планеты. Кроме того, этот вопрос уже исследовался по запросу правительства, а вывод заключался в том, что изменение климата влияет на нацбезопасность.

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«Связь между наукой о климате и национальной безопасностью тщательно изучалась на протяжении более десяти лет на самых высоких уровнях правительства США — учеными, министерством обороны и разведывательными органами — и все эти исследования убедительно доказали, что различные аспекты изменения климата оказывают влияние на национальную безопасность», — сказал Майкл Оппенгеймер, профессор геонаук и международных отношений в Принстоне.

NYT опасается, что такие меры Трампа могут поставить под сомнению научную сторону изменения климата. Кроме того, действия главы государства говорят о том, что он игнорирует выводы и рекомендации его собственных разведывательных и оборонных чиновников.