Стартовал новый набор в отряд российских космонавтов

Стартовал новый набор в российский отряд космонавтов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

«Приказ об организации работ по новому набору в отряд космонавтов «Роскосмоса» был подписан на прошлой неделе», — сказал источник.

Реклама

В свою очередь руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщил, что документ находится «в стадии проработки условий и положений».

В 2018 году завершился начавшийся в 2017 году набор в отряд космонавтов. Было подано около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь шесть человек.