FDA призвало стариков не лечиться кровью молодежи

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) призвало пожилых людей не переливать себе плазму крови молодежи в надежде оздоровиться. Обращение было опубликовано на сайте агентства.

Кровь молодых людей использовалась для попыток омоложения еще столетия назад, но с 1970-х годов такие эксперименты почти не проводились. В 2014 году стало известно, что переливание крови молодых мышей более старым способно уменьшить у последних последствия старения — проблемы с памятью и обучаемостью.

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Сейчас многие клиники предлагают переливание плазмы крови молодых доноров пожилым людям как с целью омоложения, так и для лечения болезней Паркинсона и Альцгеймера, рассеянного склероза, посттравматического стрессового расстройства и других заболеваний. Однако нет никаких доказательств пользы и эффективности этой процедуры на людях.

FDA рассматривает возможность принятия принудительных мер, таких, как отправка писем с требованиями прекратить подобную практику, в клиники, которые «злоупотребляют доверием пациентов и ставят их здоровье под угрозу», предлагая им лечение, эффективность и безопасность которого не была доказана.