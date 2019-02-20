Первый полет «Союза-5» перенесен на год

Первый полет новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» перенесен на год. Об этом рассказал гендиректор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов в интервью порталу Geospatial World.

По его словам, в данный момент работа над созданием корабля «Федерация» продолжается. Оно должно быть завершено к тестовой кампании «Союза-5», первые летные испытания которой планируется провести в 2023 году.

Ранее источники сообщили, что первые летные испытания нового российского космического корабля «Федерация» могут пройти в 2025 году вместо 2022-го.