В Южной Корее найдены пауки возрастом 110 млн лет со светящимися глазами

Специалисты из Канзасского университета обнаружили останки пауков возрастом 110 млн лет, глаза которых все еще светились в темноте. Находка была сделана в Южной Корее, в малоизученной формации Чинджу. О ней исследователи рассказали в статье в журнале Journal of Systematic Palaeontology.

Во время раскопок ученые нашли 10 окаменелостей древних пауков семи разных видов, но особое их внимание привлекли две из них — глаза окаменелых членистоногих мезозойской эры до сих пор светились во тьме.

Реклама

Такая особенность связана с наличием тапетума — слоя оболочки глаза, отражающей свет. Тапетум играет важную роль в обеспечении ночного зрения. У людей тапетума нет, но он есть у многих животных (например, именно из-за него глаза кошки так светятся в темноте) и некоторых членистоногих, ракообразных и рыб.

Исследователи отмечают, что это первый известный случай обнаружения тапетума в ископаемых останках пауков. Новые виды получили названия Koreamegops samsiki и Jinjumegops dalingwateri. Ученые полагают, что они занимали ту же экологическую нишу, что сейчас занимают пауки-скакуны.