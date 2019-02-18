Россияне увидят Суперлуние года

Жители всей России смогут увидеть Суперлуние, то есть время, когда Луна будет самой большой в 2019 году. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Суперлуние — момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Хоть это и ежегодное явление, но совпадение перигея и полнолуния бывают довольно редко.

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В случае хорошей погоды, Суперлуние можно увидеть в ночь на 19 февраля, отметили в планетарии.

«Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 г. 19 февраля в 12.07 Луна подойдет к Земле на 356 тыс. 761 км, а в 18.54 произойдет полнолуние», — добавили в планетарии.

Ранее сообщалось, что Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне.