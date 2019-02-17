Арестован экс-замглавы РКЦ «Прогресс» по делу о мошенничестве
Самарский районный суд города Самары 17 февраля арестовал бывшего первого заместителя гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Константина Наумова по делу о мошенничестве, передает РИА «Новости».
По имеющимся данным, Наумов заключен под стражу сроком на два месяца.
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«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказал судья.
Как отмечается, на данный момент Наумов является единственным подозреваемым по данному делу.
Ранее сообщалось, что Роскосмос назначил врио гендиректора РКЦ «Прогресс».