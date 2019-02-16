Из-за обвинений в харассменте шоу Нила Тайсона оказалось под угрозой

Премьера научно-популярного сериала «Космос: Возможные миры» с участием известного астрофизика Нила Деграсса Тайсона была отложена из-за обвинений в харассменте. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечается, выход шоу должен был состояться 3 марта. Канал Fox не стал комментировать эту информацию.

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По словам источников издания, новой информации о ходе расследования в отношении Тайсона на данный момент нет.

Шоу «Космос: Возможные миры» является вторым сезоном телесериала «Космос: Пространство и время».

Ранее сообщалось, что Нил Деграсс Тайсон ответил на обвинения в домогательствах.