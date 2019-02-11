«Ъ»: хищения на «Восточном» расследуют заново

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Президиум Мосгорсуда отменил решение о смягчении приговора фигурантам дела о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома «Восточный» и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, представление об отмене решения апелляционной инстанции Мосгорсуда подал замгенпрокурора России Валерий Петров. В ведомстве сочли смягчение приговора фигурантом необоснованным.

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Трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома Восточный получили сроки от 6,5 до 7,5 лет. Также суд вынес приговор четырем фигурантам дела о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный.

Впоследствии Мосгорсуд резко сократил срок наказания четырем бизнесменам, в результате чего трое уже вышли на свободу, а четвертому продлили содержание под стражей на два месяца до нового рассмотрения апелляции в суде.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура насчитала 140 уголовных дел по нарушениям на Восточном.