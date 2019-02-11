Ученые отбили у комаров аппетит

Ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке провели эксперимент, в ходе которого им удалось заблокировать сигнал голода у комаров. Об этом пишет журнал Cell.

В ходе исследования выяснилось, что у этих насекомых за голод отвечает тот же рецептор, что и у людей — рецептор 7 подобного Y нейропептида. Комаров кормили настоящей и искусственной кровью, в которой содержались агонисты и антагонисты рецепторов голода. Выяснилось, что самки комаров, которые питались кровью, отложили яйца, а получившие физраствор с химическим соединением — нет.

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Также ученые дали агонист рецептора NPLYR7 другим комарам и поместили их в клетку с мышью, после чего насекомые выпили меньше крови.

Подчеркивается, что использованный в эксперименте вид комаров является переносчиком лихорадки Денге и вируса Зика.

Ранее сообщалось, что занесенный московским комаром паразит увеличил губы ростовчанке.