Ученые предупредили о «климатическом хаосе» на Земле

Специалисты из Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Германии и США предупредили о наступлении «климатического хаоса» на Земле. Об этом сообщает «EurekAlert!».

По данным ученых, таяние льдов в Арктике и Антарктике вызовет экстремальные погодные условия.

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Как отмечается, об этом свидетельствуют наблюдения изменений в ледяных щитах.

При этом таяние льдов приведет к значительным сбоям в океанских течениях и изменит уровень потепления по всему миру.

Ранее сообщалось, что NASA зафиксировало таяние стабильных ледников в Антарктиде.