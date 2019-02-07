NASA второй год подряд фиксирует снижение температуры на Земле

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы (NОАА) представили исследование о годовом изменении температуры на Земле.

Ученые напомнили, что 2016 год стал самым жарким годом за последние 139 лет. Однако, несмотря на некоторое снижение, 2018-й все равно попал в пятерку самых жарких годов с 1880-го: в 2018-м превышение «нормальной» температуры составляло 0,83°C, а в 2016-м — 1°C.

В конце прошлого года ученые выяснили, что влияет на способность деревьев адаптироваться к изменениям климата.