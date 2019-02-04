Источник рассказал о ремонте трещины во «Фрегате»

Компания Arianespace не согласилась на российское предложение о ремонте трубопровода гелия разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, компании предлагали заделать трещину в разгонном блоке путем наложения «заплатки».

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Как отмечается, Arianespace отказалась от проведения сварочных работ в «полевых условиях».

При этом источник допустил, что стороны могут не прийти к компромиссу в вопросе ремонта «Фрегата».

Ранее Роскосмос прокомментировал сообщения о трещине во «Фрегате».