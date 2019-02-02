Представлен ранее неизвестный документ по гибели группы Дятлова

На конференции в Уральском федеральном университете (УрФУ) представлена записка прокурора Ивделя Василия Темпалова следователю следователю Коротаеву от 15 февраля 1959 года, сообщают vesti.ru. О существовании этого документа исследователи обстоятельств гибели туристической группы Игоря Дятлова объявили в конце января. В записке Темпалов рассказывает коллеге, что выезжает для расследования. По мнению дятловедов, справка подтверждает версию руководителя фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича о якобы организованной силовиками 60 лет назад инсценировке на месте трагедии. Как неоднократно заявляли в последние дни сторонники этой версии, дата на справке доказывает, что власти знали о гибели студентов задолго до обнаружения трупов. Фальсификацию уголовного дела по факту гибели группы Дятлова пытается доказать исследователь Олег Архипов. Он также уточнил, что справку Темпалова и другие документы удалось получить из архива семьи следователя Коротаева. Подлинность записки, по его словам, подтверждена экспертизой.

Впрочем, на конференции высказали мнение и о том, что дата проставлена по ошибке. Напомним, такую версию 1 февраля отстаивал представитель начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

В субботу, 2 февраля в Екатеринбурге оглашают новые данные по гибели группы Дятлова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию конференции в Уральском федеральном университете, которая доступна по этой ссылке.