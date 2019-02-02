WSJ: В США ученым запретили участвовать в спонсируемых Китаем и Россией программах

В министерстве энергетики США заявили, что запрещают своим ученым и сотрудникам участвовать в программах, нацеленных на привлечение талантливых кадров, спонсируемых Китаем, Россией, Ираном и КНДР, пишет The Wall Street Journal.

По словам заместителя министра энергетики США Дэна Бруллетта, решение о запрете приняли, чтобы защитить национальные интересы страны в области безопасности и науки.

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«Работать надо либо с нами, либо с ними», — отметил Бруллетт.

Кроме запрета на участие в программах, спонсируемых рядом стран, сотрудникам ведомства и ученым также запрещается ездить по приглашению на профильные мероприятия или передавать опыт и знания коллегам из других стран.

Ранее сообщалось, что ученые из Нью-Йорка создали гибрид курицы и человека.