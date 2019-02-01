В Генпрокуратуре рассказали, когда занялись делом Дятлова

Проверка по факту фальсификации документов по делу о гибели девяти туристов из группы Игоря Дятлова в 1959 году была начата Генпрокуратурой России в сентябре 2018 года, сообщил «Газете.Ru» информированный источник в ведомстве.

Он также добавил, что проводящиеся мероприятия являются не расследованием, как сообщили некоторые СМИ, а именно проверкой. Поводом к старту процедуры послужили обращения граждан, которые хотят установить причину смерти студентов, отметил источник.

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«Это не расследование и не возобновление расследования, это именно прокурорская проверка, на наши проверки не распространяются сроки давности», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что специальная комиссия в составе метеорологов, геодезистов и прокуроров отправится к перевалу Дятлова во второй декаде марта. Эксперты планируют уточнить уклон горы, глубины снега, сделать замеры. Их деятельность продлится семь дней, а ее результаты станут известны в апреле.

Тайна группы Дятлова погибшей в ночь на 2 февраля 1959 года при неустановленных до сих пор обстоятельствах, остается главной неразгаданной загадкой истории СССР второй половины XX века. Как подчеркнул официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, имеется 75 версий трагедии. Их них отрабатываются три: это так называемая снежная доска, лавина и ураган. В ведомстве категорически отрицают заявление руководителя фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича о том, что 60 лет назад власти якобы знали о гибели студентов еще до обнаружения их трупов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заявления Генпрокуратуры.