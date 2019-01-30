Ученые: между Землей и Луной носится странный «мусорный мешок»

Британские астрономы обнаружили в космосе необычный объект, вращающийся вокруг Земли, и напоминающий мусорный пакет. Ученых удивила странная орбита, очевидно, рукотворного объекта, который вращается вокруг Земли по эллиптической, очень вытянутой траектории, сближаясь с Землей на расстояние 600 километров, и удаляясь от нее на 538 километров, что в 1,4 раза дальше орбиты Луны. По предположению сотрудников лондонской обсерватории Northolt Branch, это очень легкий для своих размеров объект, оставшийся на орбите после какого-то космического запуска.

Впервые замечен объект был учеными гавайской обсерватории «Халеакала», занимающейся отслеживанием околоземного мусора и астероидов. Объекту присвоено наименование A10bMLz, его уже прозвали «пустым мусорным мешком». Дело в том, что он обладает весьма низким отношением массы к площади поверхности – при размерах порядка семи метров масса составляет всего порядка 1 килограмма. Наиболее вероятно, считают ученые, что это кусок фольги, оставшейся в космосе после запуска ракеты.

Среднее расстояние до Земли составляет 262 тыс. километров, в момент наблюдений расстояние составляло 293 тыс. километров. Большая площадь и низкая масса стали причиной того, что объект легко поддается воздействию солнечного света, меняя свою орбиту в течение недель и даже дней. Ученые признают, что поэтому довольно сложно адекватно предсказать его траекторию. Вероятно, объект сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере Земли в течение месяцев. Ученые сообщают, что подобные объекты находили в космосе и ранее, однако на столь высокой орбите – впервые.